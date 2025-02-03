Твердотельный накопитель DIGMA META P31 с поддержкой PCIe 5.0

3 февраля 2025, 8:45

Бренд DIGMA, производитель цифровых устройств и электроники, объявляет о старте продаж новой линейки SSD-накопителей DIGMA META P31.

Это SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5.0 x4 NVMe на базе безбуферного контроллера Phison PS5031-E31T, который стал доступным решением для пользователей, стремящихся к максимальной производительности.

Новая линейка DIGMA META P31 стала бюджетным дополнением к флагманской серии саббренда DIGMA PRO TOP P6, основанной на контроллере Phison PS5026-E26 с DRAM-буфером. При этом META 31 демонстрирует скорости, близкие к старшей модели, в пределах кеша, а также отличается сниженным энергопотреблением. Это делает его достойным выбором не только для настольных компьютеров, но и для современных ноутбуков с поддержкой накопителей PCIe 5.0 x4.Накопители DIGMA META P31 представлены в двух вариантах емкости: 1 ТБ (парт-номер DGSM5001TP31T) – для пользователей, которым нужен баланс между объемом и производительностью. 2 ТБ (парт-номер DGSM5002TP31T) – для тех, кто работает с большими объемами данных и требовательными приложениями.Основные особенности DIGMA META P31:Форм-фактор M.2 2280: компактный и универсальный дизайн, подходящий для современных ПК и ноутбуков.3D NAND Flash TLC: вертикальное расположение транзисторов в кристалле и трехуровневые ячейки увеличивает плотность хранения данных и повышает надежность накопителя.Скорость чтения до 10 200 МБ/с: мгновенный доступ к данным для требовательных задач.Скорость записи до 8 300 МБ/с: высокая производительность при работе с большими файлами.