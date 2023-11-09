DIGMA PRO Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD

9 ноября 2023, 11:15

DIGMA PRO объявляет о выпуске топовых твердотельных накопителей Top P6. В серии представлены четыре модели ёмкостью 1 и 2 ТБ.

Они созданы на базе высокопроизводительного тайваньского контроллера Phison PS5026-E26 – первого и пока единственного из уже продающихся решений с интерфейсом передачи данных PCIe 5.0 x4.

Phison PS5026-E26 изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу на мощностях TSMC, а в его основе – два ядра ARM Cortex-R5 и три фирменных ядра CoXProcessor 2.0. Чипсет поддерживает протокол NVMe 2.0 и оснащен высокоскоростной шиной PCIe 5.0. Ее особенность заключается в удвоенной пропускной способности по сравнению с предшественником, PCIe 4.0. Таким образом, PCIe 5.0 x4 может передавать данные со скоростью свыше 15 000 МБ/с. Помимо передового контроллера в накопителях установлена высокотехнологичная флеш-память Micron B58R с 232-мя слоями TLC 3D NAND. Она демонстрирует самую быструю на сегодня скорость передачи данных.Благодаря сочетанию этих инноваций твердотельные накопители DIGMA PRO Top P6 показывают впечатляюще высокие скорости чтения и записи информации. У старшей модели SSD ёмкостью 2 ТБ скорость чтения составляет 12 000 МБ/с, а записи – 11 000 МБ/с, а у младшей – 10 000 МБ/с и 10 000 МБ/с соответственно. Твердотельные диски объемом 1 ТБ также имеют высокие показатели. У старшей модели – 11500 МБ/с и 9500 МБ/с на чтение и запись, у младшей – 10000 МБ/с и 8500 МБ/с соответственно.У устройств емкостью 1 ТБ объем кэш-памяти равен 2 ГБ, а у накопителей на 2 ТБ – 4 ГБ. Кэш-память дополнительно ускоряет работу DIGMA PRO Top P6 особенно в смешанных операциях одновременного чтения и записи и в операциях с большим количеством блоков малых размеров. В зависимости от объема SSD гарантированный объем перезаписи составляет 700 и 1400 ТБ соответственно. Время безотказной работы устройств достигает 2 млн часов, то есть более 220 лет.Все четыре SSD выпускаются в формате M.2 2280. Они совместимы с ПК и ноутбуками с поддержкой SSD PCIe 5.0 x4. Твердотельные накопители нуждаются в установке дополнительной системы активного охлаждения.Локальная гарантия на устройства действует в течение пяти лет.