DIGMA представила два SSD на 2 Тб

25 июля 2022, 17:15

Популярный производитель потребительской электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей данных (SSD) объемом 2 Тб: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2Tb и Run S9 SATA III 2Tb.

Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а Run S9 базируется на Silicon Motion SM2259XT и поставляется в формате 2,5". Тип памяти в обоих устройствах TLC 3D NAND.Mega G1 отличается высокими показателями скорости чтения и записи до 3300 и 2800 МБ/с соответственно, поэтому игры и тяжелые проектные программы будут работать без подвисаний. Run S9 обеспечит большой объем хранения данных для традиционных платформ формата SATA 2.5".

Гарантированный ресурс записи данных у Mega G1 составляет 2000 ТБ, а у Run S9 – 960 ТБ.