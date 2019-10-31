GOODRAM начинает продажи в Украине высокоскоростного SSD IRDM PRO gen. 2

31 октября 2019, 23:11

Компания Wilk Elektronik SA, лидер в области компьютерной памяти, сообщает о доступности в Украине нового твердотельного накопителя IRDM PRO gen. 2.

Новинка является наследником легендарного накопителя IRDM PRO, который стал лауреатом многих премий и пользуется уважением среди потребителей за отличное соотношение производительности, надежности и стоимости. Модель второго поколения вобрала в себя лучшие наработки и теперь предлагает пользователям чипы флэш-памяти 3D TLC вместо предыдущих MLC. Это позволило увеличить плотность хранения потребительских данных и снизить стоимость накопителя.Новая модель твердотельного накопителя IRDM PRO gen. 2 (модельный номер IRP-SSDPR-S25C-01T) имеет исполнение 2,5 дюйма и подключается к системе через широко распространённый порт SATA3, который обеспечивает высокую скорость передачи данных до 6 Гбит/с. Сам SSD способен достигать чрезвычайно высокой скорости чтения до 555 МБ/с. Скорость записи также порадует пользователей высоким значением на уровне 535 МБ/с. Количество операций ввода/вывода в секунду тоже находится на высоком уровне 92000 и 86000 для случайных операций чтения и записи, соответственно. А высокой ёмкости накопителя в 1 ТБ будет достаточно не только для установки операционной системы и всех необходимых программ, но также и для хранения фотографий, фильмов и других данных или для установки и быстрого запуска современных ресурсоемких игр.Твердотельный накопитель IRDM PRO gen. 2 IRP-SSDPR-S25C-01T ёмкостью 1 ТБ будет доступен в розничных сетях Украины с 1 ноября по цене около $170.