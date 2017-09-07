Юг-Контракт начинает сотрудничество с ТМ GOODRAM

7 сентября 2017, 12:45

... пользователей.



Создание новой торговой марки стало ответом бренда GOODRAM на огромнейшую популярность в 2017 году SSD-накопителя Iridium Pro. Завоевав множество наград и получив первые места во всевозможных рейтингах качества, Iridium Pro дал имя новому бренду – IRDM, под которым теперь будут выпускаться наиболее надёжные и бескомпромиссно быстрые запоминающие устройства. Их назначение – удовлетворить запросы таких особо взыскательных пользователей, как, например, фотографы и видеооператоры, инженеры и ученые, разработчики программного обеспечения, а также профессиональные геймеры и энтузиасты игровой индустрии.

Продукты IRDM подразделены на 3 линейки: IRDM, IRDM Pro и IRDM Ultimate. При этом, все они отличаются самыми высокими показателями скорости передачи данных, а также высокой надёжностью хранения информации благодаря использованию наиболее передовых защитных технологий.В состав новой линейки продуктов IRDM входят SSD-диски (серии IRDM, IRDM PRO и IRDM Ultimate), карты памяти для мобильных устройств, а также модули памяти RAM. Флагманской моделью среди твердотельных дисков выступит SSD IRDM Ultimate PCI-e NVMe – настощий лидер по производительности, скорость передачи данных в котором достигает уровня 2,7 Гб/с (чтение 2900 Мб/с и запись 2390 Мб/с).В серии запоминающих устройств бренда IRDM будут также продукты, которые напрямую не связаны с миром компьютеров и гейминга. В частности, речь идёт о картах памяти с высокоскоростным интерфейсом UHS-II U3 и памятью pSLC, идеальной для обработки материала в разрешении 4К и 8К. Скорость обмена данными в этих картах достигает 280 Мб/с, что делает их одними из самых быстрых в мире. Вместе с тем, эти карты памяти предоставляют в 300 раз большую устойчивость к повреждению данных по сравнению с аналогичными накопителями. Новинки выпускаются в форматах SD и microSD ёмкостью до 256 Гб для IRDM и 128 Гб для IRDM PRO.