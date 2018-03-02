Высокоскоростной SSD IRDM Ultimate появится в Украине в конце марта

2 марта 2018, 13:15

Высокопроизводительный SSD-диск с интерфейсом PCIe 3.0 x4 будет доступен к заказу в конце марта.



IRDM Ultimate представляет собой более современное предложение SSD от GOODRAM, чем предыдущие IRDM Pro и IRDM. SSD-диск IRDM Ultimate стал новым стандартом для требовательного пользователя благодаря применению интерфейса PCI Express 3.0 x4, высокопроизводительной памяти MLC и 8-ядерного контроллера Phison PS5007.

Диск SSD IRDM Ultimate достигает скорости 2 900 MБ/с при максимальном количестве операций записи до 290 000 IOPS, устанавливая новый скоростной стандарт SSD для профессионалов и энтузиастов. К тому же, максимальная пропускная способность 235 000 операций чтения и 270 000 операций записи в секунду делает работу геймеров, экспертов видеомонтажа или фотографов с диском комфортной и производительной.





SSD-диски IRDM Ultimate представлены в объемах от 120 до 480 ГБ. Диск IRDM M.2 форм фактором 2280 оснащены опциональным адаптером HHHL AIC. Каждый SSD оснащен брендированным алюминиевым радиатором, который обеспечивает приемлемую рабочую температуру. На SSD-диски IRDM Ultimate предоставляется 5-летняя гарантия производителя с бесплатной технической поддержкой.

Официальным дистрибьютором ТМ IRDM в Украине является Юг-Контракт.