Состоялась мировая премьера нового бренда от GOODRAM

5 октября 2017, 9:15

ТМ GOODRAM создал новый бренд – IRDM, под которым будут выпускаться запоминающие устройства для наиболее требовательных пользователей.

Создание новой торговой марки стало ответом бренда GOODRAM на высокую популярность SSD-накопителя Iridium Pro в 2017 году. Завоевав множество наград и заняв первые места в рейтингах качества, Iridium Pro дал имя новому бренду – IRDM, под которым теперь будут выпускаться наиболее надежные и быстрые запоминающие устройства.



Продукты IRDM подразделены на три линейки: IRDM, IRDM Pro и IRDM Ultimate. Благодаря использованию наиболее передовых технологий хранения информации, каждая из линеек характеризуется высокими показателями скорости передачи данных и надежностью хранения информации.

Потенциальные потребители продуктов бренда IRDM – люди, которым важна высокая производительность и надежность – профессиональные фотографы, инженеры, программисты, кинематографисты, энтузиасты экстремальных видов спорта, видеоигр, э-спорта или моддинга. Несмотря на то, что каждый из них выполняет свои задачи по-разному, всем необходимы соответствующие приборы. Это могут быть модули памяти, диски SSD, карты памяти и USB-накопители бренда IRDM.



После презентации бренда IRDM в сентябре 2017 года на мировом рынке были представлены новые высокопроизводительные карты памяти GOODRAM IRDM в двух сериях: IRDM и IRDM PRO. Беспрецедентная для потребительского рынка надежность обеспечивается использованием компонентов pseudo SLC. Подтверждением высочайшей надежности карт памяти IRDM является пожизненная гарантия от производителя.



Карты памяти IRDM выполнены по стандарту UHS-II U3, что позволяет добиться максимальной скорости чтения до 280 МБ/с и записи до 110 МБ/с. Таких показателей достаточно для бесперебойной записи и обработки материала в разрешении 4К. При этом, использование памяти типа MLC NAND повышает надежность хранения данных в 30 раз по сравнению с обычными картами памяти на основе TLC NAND.



Карты памяти IRDM PRO обладают еще более высокими скоростными характеристиками даже по сравнению с ускоренными моделями серии IRDM. Новинки демонстрируют рекордные скорости записи данных до 240 МБ/с, благодаря чему соответствуют классу скорости видео на уровне V90. Этого достаточно для бесперебойной записи и обработки результатов съемки в качестве 8К, что сегодня можно назвать одним из самых требовательных по скорости технических процессов.

Карты памяти выпускаются в форматах SD и microSD, при этом их максимальная емкость составляет 256 ГБ для IRDM и 128 ГБ для IRDM PRO.

Появление высокоскоростных и сверхнадежных карт памяти IRDM и IRDM PRO ожидается в Украине уже в октябре. Официальным дистрибьютором GOODRAM IRDM является Юг-Контракт.