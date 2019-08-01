PNY представила внешний SSD на 1 ТБ - Pro Elite

1 августа 2019, 12:45

Французская PNY Technologies представила новый твердотельный накопитель - Pro Elite.

Новинка получила габариты 63,5х57,2х10,9 мм. Вес устройства - 45 грамм.



Данная модель SSD доступна в трех версиях с объемами памяти 250 ГБ, 500ГБ и 1 ТБ.



Для подключения к ПК используется симметричный порт USB Type-C. Также производитель заявляет о поддержке стандарта USB 3.1 Gen 2.



Заявленная максимальная скорость чтения – 890 Мбайт/c, а записи – 880 Мбайт/c.



Отмечена совместимость с операционными системами Microsoft Windows и Apple macOS.



Как скоро должен состояться релиз Pro Elite, пока не уточняется. За цену производитель на данный момент также молчит.