1 августа 2019, 12:45

PNY представила внешний SSD на 1 ТБ - Pro Elite

Французская PNY Technologies представила новый твердотельный накопитель - Pro Elite.


Новинка получила габариты  63,5х57,2х10,9 мм. Вес устройства - 45 грамм.

Данная модель SSD доступна в трех версиях с объемами памяти 250 ГБ, 500ГБ и 1 ТБ.

Для подключения к ПК используется симметричный порт USB Type-C. Также производитель заявляет о поддержке стандарта USB 3.1 Gen 2.

Заявленная максимальная скорость чтения – 890 Мбайт/c, а записи – 880 Мбайт/c.

Отмечена совместимость с операционными системами Microsoft Windows и Apple macOS.

Как скоро должен состояться релиз Pro Elite, пока не уточняется. За цену производитель на данный момент также молчит.


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