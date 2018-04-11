G-Technology представила внешний SSD с интерфейсом Thunderbolt 3

11 апреля 2018, 11:45

Принадлежащий компании Western Digital бренд G-Technology, объявил об анонсе своего нового внешнего твердотельного накопителя - G-DRIVE mobile Pro SSD.

Продажи новинки начнутся летом, однако более точная дата пока не сообщается.Производитель отмечает использования интерфейса Thunderbolt 3 для подключения к ПК. На деле последний способен обеспечить пропускную способность до 40 Гбит/c.Корпус носителя обладает повышенной прочностью. Согласно официальным данным, этот носитель выдерживает падение с высоты до 3 метров на бетонный пол, у которого ковровое покрытие.Доступные для приобретения версии – 500ГБ и 1ТБ.Стоимость версии носителя на 500 ГБ - $650, а 1ТБ - $1050.