Western Digital выпускает новые SSD-накопители на основе NVMe

1 марта 2019, 13:16

Western Digital объявила о дополнениях к ассортименту систем, платформ, SSD-накопителей и накопителей памяти на базе NVMe для клиентов-центров обработки данных и облачных вычислений.

Эти решения — SSD-накопитель Western Digital Ultrastar DC SN630 NVMe и SSD-накопитель Western Digital CL SN720 NVMe. Каждый из них использует возможности вертикальной интеграции Western Digital, включая разработанную внутри компании архитектуру контроллера и встроенное ПО, а также 64-слойную структуру 3D NAND.

Накопители NVMe заменяют твердотельные накопители SATA. У NVMe выше показатели производительности и масштабируемости. Они более долговечны и обладают низкой совокупной стоимостью владения (TCO) при развертывании в публичных и частных облаках, гипермасштабных облачных средах и рабочих нагрузках для следующего поколения периферийных вычислений.

Благодаря высокой масштабируемости и производительности NVMe становится стандартом для разных решений — от традиционных приложений для масштабируемых баз данных до новейших компьютерных архитектур.

«Нашим клиентам, работающим в сфере облачных и гипермасштабных решений, важны, в первую очередь, производительность, экономичность и долговечность, — говорит Эяль Бек, вице-президент центра обработки данных и клиентских вычислительных устройств Western Digital. — SSD Ultrastar DC SN630 и SSD Western Digital CL SN720, которые используют наши собственные архитектуры твердотельных накопителей и 3D NAND, помогут клиентам перейти от SATA к NVMe, учитывая будущее своих центров обработки данных».

«Наше партнерство с Western Digital меняет индустрию гиперконвергентных инфраструктур, влияя на стоимость инноваций и производительность, — утверждает Ли Касвелл, вице-президент по продуктам, хранилищам и доступности в VMware. — Сочетание новых продуктов Western Digital NVMe для облачных и программно-определяемых приложений хранения с ПО VMware vSAN может уменьшить совокупную стоимость владения и повысить производительность клиентов, создающих современную инфраструктуру».

Western Digital Ultrastar DC SN630 NVMe SSD — это 2,5-дюймовый твердотельный NVMe-накопитель, оптимизированный для облачных хранилищ, скорость чтения/записи которого более чем втрое превосходит старые SATA-диски. Ultrastar DC SN630 SSD позволяет архитекторам облачных решений повысить производительность рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам, и обеспечить высокое качество обслуживания. Твердотельный накопитель Ultrastar DC SN630 будет доступен в двух конфигурациях (учитывая требования хранилищ целевого назначения). Емкость твердотельного накопителя Ultrastar DC SN630 для смешанных рабочих нагрузок составляет от 800 гигабайт (ГБ) до 6,4 терабайта (ТБ) с двумя записями дисков в день (2DWD). Для рабочих нагрузок с интенсивным чтением доступен объем от 960 ГБ до 7,68 ТБ с 0,8 DWD. Такая емкость подходит для ускорения приложений, включая программно-определяемые или гиперконвергентные инфраструктуры, OLAP, потоковую передачу мультимедиа и IoT-решения, где низкое время отклика очень важно.

Western Digital CL SN720 NVMe SSD — это SSD-накопитель с NVMe-интерфейсом, разработанный с учетом требований к производительности загрузочных и периферийных приложений. CL SN720 обеспечивает высокие показатели IOPS произвольного чтения, износостойкость при шифровании и валидацию разнородных сетей для потребностей периферийных вычислений. Накопитель вмещает от 256 ГБ до 2 ТБ в форм-факторе M.2, Western Digital CL SN720 NVMe предназначен для пограничных серверов, сетей доставки контента, облачных игр, а также платформ и шлюзов IoT.



Оба продукта основаны на 64-слойной памяти BiCS3 3D TLC NAND, разработанной Western Digital. CL SN720 уже можно заказать. Образцы Ultrastar DC SN630 SSD находятся на стадии тестирования. Ожидается, что он будет массово доступен в апреле.

