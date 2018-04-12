Внешний SSD-накопитель G-DRIVE Pro SSD от WD получил два порта Thunderbolt 3

12 апреля 2018, 9:15

Малоизвестный у нас бренд G-Technology, который принадлежит компании Western Digital, представил свой новый внешний твердотельный накопитель - G-DRIVE Pro SSD.

Новинка получила алюминиевый корпус серого цвета - Space Gray.Производитель ориентирует устройство на профессионалов, которым нужна высокая скорость передачи информации.На выбор доступно несколько решений с объемами памяти 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, а также 7,68 ТБ.Для сопряжения с ПК используется интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. А вот скорости передачи информации – до 2,8 ГБ/с.Наличие второго порта Thunderbolt 3 позволяет подключать устройства по цепочке, к примеру, объединять пару G-DRIVE Pro SSD для создания внешнего хранилища большой ёмкости.Начало продаж намечено на май месяц. Стоимость – от $1400 до 7600 в зависимости от объема.Носитель совместим со всеми ПК на Windows 10 и macOS 10.13+, которые обладают соответствующим портом.