Стартовали продажи накопителей Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD

14 июня 2018, 10:15

Toshiba «отметилась» началом продаж своих новых твердотельных накопителей - OCZ RC100 NVMe M.2 SSD.



Новинки выполнены в форм-факторе M.2 2242 и обладают габаритами 22х42 мм. В основе - TLC (Triple-Level Cell) BiCS FLASH.

OCZ RC100 NVMe M.2 SSD представлены в модификациях на 120 ГБ, 240ГБ и 480ГБ. Скорости передачи информации в режиме последовательного чтения – от 1350 до 1600 Мбайт/c, а записи – от 700 до 1100 Мбайт/c.Количество операций IOPS при работе с блоками по 4Кбайт – от 80 000 до 150 000 на чтение и от 95 000 до 110 000 на запись.Toshiba OCZ RC100 NVMe M.2 SSD ориентированы на потребительский рынок.Стоимость за версию на 120 ГБ – 50 евро, 240ГБ – 70 евро, а 480 ГБ – 130 евро.