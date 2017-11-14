MyDigitalSSD представила серию накопителей M.2 NVMe – SBX

14 ноября 2017, 10:45

Малоизвестная у нас компания MyDigitalSSD на этой неделе «отметилась» анонсом своих новых накопителей M.2 NVMe серии SBX.



Новая линейка состоит из четырех носителей с разным объемом памяти – 128 ГБ, 256 ГБ, а также 512 ГБ и 1 ТБ.

В основе – микрочипы Toshiba TLC 3D NAND и контроллер Phison E8 (PS5008-E8).Все устройства линейки соответствуют спецификации NVM Express (NVMe).Заявленная скорость чтения информации достигает 1600 Мбайт/с, скорость записи — 1300 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 240 тыс. при чтении и до 180 тыс. при записи.Отдельно отмечена поддержка команды TRIM и средства мониторинга S.M.A.R.T.На все изделия линейки производитель предоставляет 5-летнюю гарантию.Стоимость новинок - $65, $105 и $185 соответственно. Ценник на модификацию с 1ТБ пока не называется.