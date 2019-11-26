BIOSTAR выпустила новые SSD-накопители M700 M.2 PCIe NVMe

26 ноября 2019, 17:23

Компания BIOSTAR, производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, представила новую серию накопителей M.2 SSD M700 ёмкостью 256 и 512 гигабайт.

Накопители серии M700 M.2 SSD являются идеальным выбором для геймеров и создателей контента, и обеспечивают достаточную производительность для игр или длительной бесперебойной работы с объёмным контентом, повышенную скорость загрузки данных, а также узкий профиль, позволяющий установить накопитель в большинство компьютеров.Накопители серии M700 M.2 SSD имеют высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 и отвечают стандарту NVMe 1.3, благодаря чему скорость последовательного чтения данных достигает 2000 МБ/с, записи – 1600 МБ/с. Их Скорость накопителей серии M700 втрое выше, чем у SATA III, и поэтому они являются оптимальными для работы с большими файлами, запуска современных игр или обработки тяжёлого 3D-контента. Выполненные в форм-факторе M.2 2280 с толщиной корпуса 3,5 мм, накопители BIOSTAR M700 подойдут для любого современного компьютера, кроме того, они поддерживают технологию шифрования AES256 и сквозную защиту данных.Накопители серии M700 имеют ёмкость 256 ГБ и 512 ГБ, произведены по передовым технологиям хранения данных, отличаются выдающейся производительностью и выполнены в форм-факторе, который гарантирует полную совместимость с любой системой. Если вам нужны надёжность, высокая скорость передачи данных и компактность по доступно цене, вы найдёте всё это в SSD-накопителях BIOSTAR серии M700 M.2 SSD.