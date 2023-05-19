Старт продаж линейки высокоскоростных внешних SSD Digma ёмкостью до 2 ТБ

19 мая 2023, 16:45

Новинки имеют объём до 2 ТБ, отличаются высокой скоростью передачи данных, небольшими габаритами и стильным, минималистичным дизайном.



Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, вывел на рынок линейку компактных, лёгких и высокоскоростных внешних SSD. Твердотельные накопители от Digma пригодятся не только для резервного копирования или быстрого переноса важных данных, но и для удобного хранения объёмных видеоигр для ПК или консоли, фильмов в 4K, копий ОС и различных программ.

В новой линейке представлены две серии SSD. В серию Digma Run Х вошли накопители объёмом 128, 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, а в серию Digma Mega Х – 256, 512 ГБ, а также 1 и 2 ТБ. Все устройства получили 1,8-дюймовый форм-фактор, компактные размеры 102х29х10 мм и лёгкий вес 30 гр. Их удобно брать с собой в поездки и командировки, чтобы необходимые файлы всегда были под рукой.Внешние SSD Digma поддерживают один из самых продвинутых и быстрых на сегодняшний момент интерфейсов передачи данных – USB 3.2 Gen 2. Накопители обладают высокими показателями скорости записи и чтения: у моделей Digma Run Х максимальная скорость чтения равна 550 Мбайт/с, а записи – 480 Мбайт/с. У накопителей Digma Mega Х эти характеристики составляют 1050 Мбайт/с и 950 Мбайт/с соответственно. В новинках используется надежная флеш-память 3D NAND.

Накопители работают с ОС Windows, Mac OS, Linux и Android. В комплект входит универсальный кабель USB-C с переходником на USB-A, поэтому диски легко подключить к ПК, ноутбуку и планшету. Кроме того, SSD DIGMA совместимы с консолями PS4 и Xbox One и помогут увеличить объём хранилища для игр.Новинки выпускаются в тёмно-сером и серебристом цветах, обладают стильным и минималистичным дизайном. На боковых частях корпуса расположены ребра жёсткости, что делает конструкцию более прочной и устойчивой к механическим воздействиям.