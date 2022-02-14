Бренд DIGMA выходит на рынок SSD

В продажу поступили твердотельные диски под торговой маркой DIGMA. Две модели SSD доступны для заказа: серия дисков Run S9 для SATA III и серия Mega S3 для M.2.
SSD Digma Run S9
Модели серии Run S9 представлена дисками на 1 Тб, 512 Мб, 256 Мб и 128 Мб.
Форм-фактор дисков 2,5”. Толщина 7мм. Интерфейс SATA III.
Они вполне могут использоваться для замены HDD диска ноутбука.
Контроллер: Silicon Motion SM2259XT
Тип памяти: 3D TLC
Максимальная скорость чтения/записи: 530 МБ/с / 495 МБ/сек
Время наработки на отказ: 1 500 000 часов
SSD Digma Mega S3
Модели серии Mega S3 представлена дисками на 1 Тб, 512 Мб и 256 Мб.
Форм-фактор M.2 2280. Интерфейс PCI-E x4.
Контроллер: Silicon Motion SM2263XT
Тип памяти: 3D TLC
Максимальная скорость чтения/записи: 2040 МБ/с / 1270 МБ/сек
Время наработки на отказ: 1 500 000 часов
Поддержка NVMe: есть