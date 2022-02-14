Бренд DIGMA выходит на рынок SSD

14 февраля 2022, 9:15

В продажу поступили твердотельные диски под торговой маркой DIGMA. Две модели SSD доступны для заказа: серия дисков Run S9 для SATA III и серия Mega S3 для M.2.



SSD Digma Run S9



Модели серии Run S9 представлена дисками на 1 Тб, 512 Мб, 256 Мб и 128 Мб.



Форм-фактор дисков 2,5”. Толщина 7мм. Интерфейс SATA III.





Они вполне могут использоваться для замены HDD диска ноутбука.



Контроллер: Silicon Motion SM2259XT

Тип памяти: 3D TLC

Максимальная скорость чтения/записи: 530 МБ/с / 495 МБ/сек

Время наработки на отказ: 1 500 000 часов



SSD Digma Mega S3



Модели серии Mega S3 представлена дисками на 1 Тб, 512 Мб и 256 Мб.

Форм-фактор M.2 2280. Интерфейс PCI-E x4.Контроллер: Silicon Motion SM2263XTТип памяти: 3D TLCМаксимальная скорость чтения/записи: 2040 МБ/с / 1270 МБ/секВремя наработки на отказ: 1 500 000 часовПоддержка NVMe: есть