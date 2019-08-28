Новая линейка промышленных SSD с использованием BiCS4

28 августа 2019, 15:08

Компания Transcend представляет новые твердотельные накопители промышленного класса, выполненных в различных форм-факторах: MTE652T (PCIe M.2 2280), SD452K (SATA III 2,5-дюйма), MTS952T (SATA III M.2 2280) и MTS552T (SATA III М.2 2242).

Твердотельные накопители спроектированы с использованием передовой технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, новые устройства отличаются значительноболее высокой плотностью записи.

Оснащенные кэшем DRAM для повышения скорости доступа к хранимым данным, накопители промышленного класса проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует выдающуюся надежность хранения критически

важной информации.

Поддержка до 3 тысяч циклов записи/стирания и широкий диапазон рабочих температурВыполненные в широком спектре форм-факторов — 2,5-дюйма SATA III, PCIe M.2 и SATA III M.2 (Type 2242 и 2280), эти продукты соответствуют требованиям к размеру накопителя, которые устанавливают различные стандарты для промышленных решений. Все твердотельные накопители Transcend построены на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D NAND с

96 слоями. Эти твердотельные накопители выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя рри этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности. Устройства серии I проходят тестирование в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C, в ходе которого проверяется их пригодность для длительной непрерывной эксплуатации в экстремальных

условиях.



Модель MTE652T в форм-факторе M.2 2280 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.3 и оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x4, в котором для одновременной передачи и приема данных используются четыре линии. Это позволяет накопителю показывать невероятно высокую скорость передачи данных, достигающую 1700 МБ/с при чтении и 1600 МБ/с при записи. Также отличительными чертами этого типа микросхем являются низкий уровень потребления электроэнергии и долгосрочная надежность.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе (Drive Information), статус S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Status), диагностическое сканирование (Diagnostic Scan), надежное удаление данных (Secure Erase), индикатор исправности накопителя (Health Indicator), клонирование системы (System Clone) и обновление прошивки (Firmware Update).



Твердотельные накопители Transcend предлагаются в вариантах емкостью 128, 256, 512 ГБ и 1ТБ. На накопители распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.

