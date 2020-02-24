Transcend представляет SSD спроектированные с использованием BiCS4

24 февраля 2020, 14:38

Transcend представляет новые твердотельные накопители промышленного класса, выполненные в M.2 форм-факторе: MTE452T (М.2 2242) и MTE662T (М.2 2280).

Твердотельные накопители спроектированы с использованием технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, новые устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Оснащенные PCIe NVMe интерфейсом и кэшем DRAM для повышения скорости доступа к хранимым данным, накопители промышленного класса проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует выдающуюся надежность хранения критически важной информации.



Модель MTE662T в форм-факторе M.2 2280 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.3 и оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x4, в котором для одновременной передачи и приема данных используются четыре линии. Твердотельный накопитель оснащен DRAM-кэшем на базе микросхем памяти DDR4 и осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях до 3400 МБ/с и 2300 МБ/с, соответственно. Кроме этого накопитель демонстрирует производительность до 355 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К.



Накопитель MTE452T выполнен в компактном форм-факторе M.2 2242. Благодаря применению кэш-памяти на основе модулей DDR3 и динамического SLC-кэша, твердотельный накопитель MTE452T демонстрирует высокую скорость чтения и записи, которые составляют 1700 МБ/с и 1250 МБ/с, соответственно.



Накопители MTE452T и MTE662T построены на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Эти накопители выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Твердотельный накопитель MTE452T емкостью 512 ГБ способен выдержать до 1080 ТБ записи, а модель MTE662T емкостью 1 ТБ – до 2200 ТБ, гарантируя, что все важнейшие данные будут надежно сохранены. Среднее заявленное время наработки на отказ (MTBF) достигает 3 млн. часов.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе (Drive Information), статус S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Status), диагностическое сканирование (Diagnostic Scan), надежное удаление данных (Secure Erase), индикатор исправности накопителя (Health Indicator), клонирование системы (System Clone) и обновление прошивки (Firmware Update).



Твердотельный накопитель Transcend MTE452T предлагается в вариантах от 64 ГБ до 512 ГБ, а модель MTE662T в вариантах 512 ГБ и 1 ТБ. Обе модели имеют трехлетнюю ограниченную гарантию Transcend.