Стартовали продажи SSD-накопителей на 50 ТБ

Малоизвестная у нас компания Viking Technology анонсировала начало поставок своих SSD семейства UHC (Ultra High Capacity) - Silo Series.
Эти новинки ориентированы исключительно на использование в оборудовании корпоративного класса, в составе ЦОД.
Все новинки изготовлены в 3,5 – дюймовом форм-факторе, и в основе здесь SK Hynix MLC NAND. Использован интерфейс SAS с пропускной способностью до 6 Гбит/c.
Интересная отличительная черта этих накопителей – внушительная емкость – 25 и 50 ТБ.
Заявленная скорость чтения информации – 500 Мбайт/c; записи – 350 Мбайт/c.
Стоимость новинок не уточняется, но, судя по всему, она будет весьма и весьма высокой.