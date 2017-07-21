21 июля 2017, 13:21

Стартовали продажи SSD-накопителей на 50 ТБ

Малоизвестная у нас компания Viking Technology анонсировала начало поставок своих SSD семейства UHC (Ultra High Capacity) -  Silo Series.

Эти новинки ориентированы исключительно на использование в оборудовании корпоративного класса, в составе ЦОД.

Все новинки изготовлены в 3,5 – дюймовом форм-факторе, и в основе здесь SK Hynix MLC NAND. Использован интерфейс SAS с пропускной способностью до 6 Гбит/c.

Интересная отличительная черта этих накопителей – внушительная емкость – 25 и 50 ТБ.

Заявленная скорость чтения информации – 500 Мбайт/c; записи – 350 Мбайт/c.

Стоимость новинок не уточняется, но, судя по всему, она будет весьма и весьма высокой.
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