Innodisk представила промышленные SSD 3TG6-P – возможность работать при минус 40

2 ноября 2018, 13:15

Малоизвестная у нас компания Innodisk «отметилась» анонсом своих новых SSD – 3TG6-P.



Отличительная особенность новинок – возможность работать при температуре минус 40 градусов Цельсия, и при плюс 85 градусах.

Форм-фактор новинок – 2,5 дюйма. Размеры - 69,8х100,0х6,8 мм.В основе – память 3D TLC (три бита информации в одной ячейке).Новинки доступны в самых разнообразных версиях с объемом памяти от 128 ГБ до 4 ТБ. Скорость записи – до 460 Мбайт/c; чтения – до 530 Мбайт/c.Показатель среднего времени безотказной работы – 3 млн. часов. Накопители защищены также от вибраций и ударов.Стоимость пока не называется. Дата релиза этих решений в розницу также не известна.