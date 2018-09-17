KLEVV анонсировала доступные SSD Neo N500

17 сентября 2018, 13:45

Малоизвестный у нас бренд KLEVV объявил об анонсе серии SSD - Neo N500.



Новинки ориентированы на применение в ПК доступной ценовой категории.

Все SSD выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма, а для подключения к ПК используют стандартный интерфейс Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Внутри – контроллер SMI SM2258XT и 72-слойные микрочипы флеш-памяти SK Hynix 3D NAND Flash.



Толщина корпуса – 7 мм, а потому эти новинки подходят, в том числе, для установки в тонкие ноутбуки.



В эту линейку включены модели с объемом памяти 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Скорость чтения – до 520 Мбайт/c, а записи – до 470 Мбайт /c для самой младшей и до 500 Мбайт/с.

Вес новинок – 50 г, размеры - 100,2х69,9х7,0 мм.О стоимости и дате релиза пока информации нет.