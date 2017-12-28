Pico Neo – новый автономный VR-шлем за $810

28 декабря 2017, 10:45

Малоизвестная у нас компания Pico представила свой новый VR-шлем – Neo.

Новый девайс получил функцию отслеживания с 6 степенями свободы (6DoF). Таким образом, нет необходимости во внешних базовых станциях или датчиках. Также «на борту» два 3,5-дюймовых дисплея, разрешение каждого из которых – 1600х1440 точек. Частота обновления 90 Гц, а угол поля зрения – 101 градус.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 835, тактовая частота которого 2,45 ГГц. Графика здесь - Adreno 540. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ.Среди прочего отмечен модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac.Емкость аккумулятора – 3800 мАч.Стоимость новинки в рознице с двумя манипуляторами - $810. Заплатив $610, можно приобрести девайс, укомплектованный одним базовым контроллером 3DoF.