Основатель Facebook представил VR-шлем Oculus Go

13 октября 2017, 15:05

В рамках конференции Oculus Connect, Марк Цукенберг представил второй шлем виртуальной реальности – Oculus.

Новинка получилась полностью беспроводной и способна функционировать самостоятельно, то есть, без необходимости подключения к ПК или смартфону.Девайс обладает двумя LCD-дисплеями с общим разрешением 1440х2560 точек. Кроме того, «на борту» встроенные динамики, а еще есть вывод 3,5 мм.На данный момент известно, что эта новинка будет поставляться с контроллером как у Gear VR от Samsung. Кроме того, ее укомплектуют таким же тачпадом и спусковым триггером.В продаже Oculus появится в начале следующего года с ценником в $199.