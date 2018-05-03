Facebook начала продажи VR-шлема Oculus Go

3 мая 2018, 11:45

Компания Facebook начала продажи своего нового полностью автономного шлема виртуальной реальности - Oculus Go.

Напомним, что анонс новинки состоялся в октябре прошлого года, в рамках конференции Oculus Connect. Официально обозначено, что эта новинка производителя «научена» работать без необходимости в подключении кабеля, внешних сенсоров, мобильного телефона либо же ПК.У Oculus Go LCD экран, разрешение которого 2К. Есть также линзы нового поколения и система обеспечения пространственного звука.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 821.Отдельно отмечены встроенные динамики, а также разъем 3,5 мм под наушники.Версия новинки с 32 ГБ встроенной памяти оценена в $199, а 64 ГБ - $249.