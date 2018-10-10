Essencore выпустила новую игровую память KLEVV CRAS X RGB и BOLT X DDR4

10 октября 2018, 9:45

Essencore - это корейская компания по производству памяти, запустила в продажу новейшие модули памяти с RGB-подсветкой под брендом KLEVV.

Среди них - профессиональная игровая память CRAS X RGB DDR4 и память KLEVV CRAS X RGB - это оптимальное сочетание RGB подсветки, производительности и надежности.



Память KLEVV CRAS X RGB предлагается в конфигурациях 8Gx2 и 16Gx2. Поддерживаемая частота работы – 3466 МГц и 3200 МГц. Память совместима с новейшими процессорами Intel. Компания Essencore также представила классическую игровую память KLEVV BOLT X DDR4. Эта память доступна в вариантах на 4, 8 или 16 гигабайт. Поддерживаются частоты 3200 МГц и 2666 МГц.



Игровой опыт, как правило, бывает уникальным, поэтому световые эффекты модели KLEVV CRAS X RGB полностью настраиваются и контролируются пользователем. Память KLEVV CRAS X RGB поддерживает программное обеспечение ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome RGB для синхронизации и управления подсветкой, которое позволяет украсить игровой ПК удивительными световыми эффектами, например, переливающимися волнами, которые текут по поверхности модулей памяти.



Память KLEVV CRAS X RGB и BOLT X прошла строгую проверку в целях обеспечения высочайшего качества и надёжности. Эти модули DDR4 имеют пониженный вольтаж и ультра низкий расход энергии, сохраняя непревзойденную стабильность.



Эти новые модули памяти соответствуют стандарту QVL (Qualified Vendor List). Они полностью совместимы со всеми ведущими брендами материнских плат, с новейшими ЦП Intel и поддерживают технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 для быстрого разгона.