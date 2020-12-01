Крупный завод SK Hynix остановлен из-за заболевшего коронавирусом сотрудника

1 декабря 2020, 13:15

Крупное предприятие по производству флеш-памяти в китайском городе Чунцине, принадлежащее южнокорейской компании SK Hynix, полностью остановило работу.

Причина — выявленный случай заболевания COVID-19 у одного из сотрудников. Сразу после появления этой информации стали распространяться слухи о возможном подорожании флеш-памяти NAND.