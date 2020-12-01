Крупный завод SK Hynix остановлен из-за заболевшего коронавирусом сотрудника

Крупное предприятие по производству флеш-памяти в китайском городе Чунцине, принадлежащее южнокорейской компании SK Hynix, полностью остановило работу.
Причина — выявленный случай заболевания COVID-19 у одного из сотрудников. Сразу после появления этой информации стали распространяться слухи о возможном подорожании флеш-памяти NAND.
Сотрудник завода SK Hynix, проживающий в Южной Корее, прилетел в международный аэропорт Инчхон в субботу, 28 ноября, где сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным, хотя симптомы заболевания отсутствовали.
Уже на следующее утро пробы были взяты у 3283 человек — работников фабрики, а также персонала и постояльцев гостиницы, где останавливался заражённый COVID-19 сотрудник. По их результатам 149 человек, контактировавших с больным, были отправлены на карантин.
Пресс-служба SK Hynix подтвердила остановку работы предприятия в Чунцине и тестирование всех его сотрудников на COVID. Точные сроки возобновления производства в компании назвать не смогли, сообщив лишь, что постараются сделать это в краткосрочной перспективе.
Завод в Чунцине — одна из крупнейших площадок SK Hynix по производству флэш-памяти. Она выпускает почти 40 % чипов этой компании. Тем не менее, ряд экспертов считает, что если подорожание и будет, то непродолжительным. Да и возникнуть оно может только на фоне негативной новости, а не из-за реального сбоя в цепочке поставок.
По мнению отраслевых аналитиков, полупроводниковые предприятия сейчас больше готовы к вспышкам коронавируса, чем в начале 2020 года, и теперь у них есть резервы на случай непредвиденных ситуаций. К тому же, фабрика SK Hynix в Чунцине отличается высокой автоматизацией и строгим управлением, поэтому большого числа заболевших там не ожидают.
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