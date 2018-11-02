Buffalo SSD-PGCU3-A – компактный SSD до 960 ГБ и ценником от $100

2 ноября 2018, 10:15

Малоизвестная у нас компания Buffalo «отметилась» анонсом своего нового твердотельного накопителя - SSD-PGCU3-A.



В продаже новинка появится в модификациях с разным объемом памяти – 240ГБ, 480ГБ и 960 ГБ.

Габариты устройства 75х11,5х117 мм, а его вес – 110 грамм.



Сопряжение с ПК выполняется посредством интерфейса USB 3.1 Gen.1.



У нового носителя довольно лаконичный дизайн.



Отдельно отмечается возможность шифрования данных по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.



Buffalo SSD-PGCU3-A совместим с Microsoft Windows и Apple macOS.

В продаже новинка появится по цене от $100 до $325.