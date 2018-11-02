Buffalo SSD-PGCU3-A – компактный SSD до 960 ГБ и ценником от $100

Малоизвестная у нас компания Buffalo «отметилась» анонсом своего нового твердотельного накопителя - SSD-PGCU3-A.
В продаже новинка появится в модификациях с разным объемом памяти – 240ГБ, 480ГБ и 960 ГБ.
Габариты устройства 75х11,5х117 мм, а его вес – 110 грамм.
Сопряжение с ПК выполняется посредством интерфейса USB 3.1 Gen.1.
У нового носителя довольно лаконичный дизайн.
Отдельно отмечается возможность шифрования данных по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.
Buffalo SSD-PGCU3-A совместим с Microsoft Windows и Apple macOS.
В продаже новинка появится по цене от $100 до $325.