Серия SPATIUM M570 PRO от MSI: первый в мире SSD со скоростью 14 ГБ/с

29 мая 2023, 15:15

Компания MSI рада представить серию твердотельных накопителей SPATIUM M570 PRO на базе революционного контроллера Phison E26 и передовой флеш-памяти 3D NAND.

SPATIUM M570 PRO задает новый стандарт производительности для этого класса устройств: скорость чтения достигает рекордных 14 гигабайт в секунду!



Твердотельный накопитель SPATIUM M570 PRO стандарта PCIe 5.0 воплощает в себе истинно геймерский дух, который всегда отличал продукты MSI. Используя все возможности контроллера Phison PS5026-E26 и материнской платы MSI MPG X670E CARBON WIFI, он показал в тестах, проведенных специалистами MSI, скорость последовательного чтения и записи выше 14 и 12 ГБ/с, соответственно. Столь невероятный уровень скорости оценят и геймеры, которые стремятся сделать свою систему максимально отзывчивой, и профессионалы, которые хотят быстрее обрабатывать гигабайты мультимедийного контента.



Материнская плата MPG X670E CARBON WIFI привлекает взгляд своим стильным дизайном в карбоново-черном цвете с акцентами в виде полноцветной подсветки. Чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Ryzen 7000-й серии, она наделена мощной системой питания Duet Rail, выполненной по схеме 18+2+1 с 90-амперными силовыми модулями, и эффективной системой охлаждения. Слоты M.2 снабжены радиаторами Shield Frozr с удобным безвинтовым креплением. Среди доступных интерфейсов – PCIe 5.0, M.2, 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen2x2.





