MSI сотрудничает с Phison над передовыми ИИ-решениями с технологией aiDAPTIV

6 июля 2026, 15:45

Компания MSI укрепляет сотрудничество с Phison Electronics для продвижения коммерческих и инфрастуктурных ИИ-решений следующего поколения на базе технологии aiDAPTIV.

В рамках партнерства открываются новые возможности в обучении, инференсе и развертывании больших языковых моделей, чтобы корпоративные и частные пользователи могли применять локальный искусственный интеллект – гибко, конфиденциально и эффективно.

Технология aiDAPTIV при этом служит для оптимизации архитектуры памяти при локальной обработке ИИ, будь то генерация с дополненной выборкой, тонкая настройка больших языковых моделей или ИИ-инференс.Объединяя опыт MSI в области высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта с технологией aiDAPTIV от Phison, обе компании намереваются предложить еще более практичные и масштабируемые ИИ-решения.

«MSI высоко ценит тесные отношения с Phison, ведь мы продолжаем вместе исследовать будущее искусственного интеллекта, – заявил Кларк Пэн, вице-президент и продуктовый директор отдела ноутбуков MSI, который несет ответственность за стратегические решения компании. – Благодаря нашему сотрудничеству над технологией aiDAPTIV мы стремимся помочь бизнесу и профессионалам внедрять более доступные, эффективные и гибкие локальные ИИ-функции в широком спектре коммерческих приложений».



«Общая цель MSI и Phison – сделать ИИ более доступным для компаний по всему миру, – заявил Дэнни Су, генеральный директор по корпоративным платформам MSI. – Объединяя опыт MSI в области ИИ-серверов с технологией aiDAPTIV от Phison, мы предоставляем клиентам гибкие и конкурентоспособные варианты развертывания ИИ для инференса и одновременно повышаем эффективность инвестиций в инфраструктуру».



«ИИ вступает в новую эру, когда инференс начинает зависеть от данных и их хранения, – отметил К. С. Пуа, генеральный директор Phison. – В сотрудничестве с MSI мы объединяем передовые вычислительные ИИ-платформы и технологию aiDAPTIV, чтобы сделать развертывание корпоративного ИИ более доступным, масштабируемым и экономически обоснованным. От ИИ-компьютеров до ИИ-серверов – мы стремимся дать организациям любого размера возможности внедрять, дорабатывать и запускать ИИ-модели локально, сохраняя при этом контроль над своими данными. Вместе MSI и Phison помогают ускорить следующую фазу внедрения ИИ и обновления инфраструктуры по всему миру».



Сотрудничество между MSI и Phison отражает общую приверженность обеих компаний инновациям в области корпоративного ИИ, в частности к созданию практичных решений с локальным ИИ для коммерческих сценариев использования.