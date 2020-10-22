Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему - cкорость до 7,4 Гбайт/с

22 октября 2020, 10:45

По данным ресурса TweakTown, новейший контроллер PS5018-E18 от компании Phison, предназначенный для сегмента NVMe-накопителей с поддержкой стандарта PCI-Express 4.0, обладает очень высокой производительностью.

Недавно мы сообщали о первых решениях на его основе, но они пока не появились в продаже.

Phison стала первой компанией на рынке, выпустившей серию контроллеров E16 для потребительских накопителей PCIe 4.0. Однако позднее основные конкуренты в лице Silicon Motion, Marvell, Samsung и другие выпустили свои решения, которые показали более высокий уровень производительности. Поэтому тайваньский производитель решил разработать новое поколение высокопроизводительного контроллера для потребительских SSD премиум-класса и представил семейство PS5018-E18.Ресурс TweakTown сообщает, что у него оказались результаты проверки производительности одного из первых SSD, построенных на базе нового контроллера Phison E18. Тестирование проводилось в программе CrystalDiskMark. Опубликованный скриншот показывает, что скорость последовательного чтения и записи новинки составляет 7381,21 и 7025,86 Мбайт/с, что делает E18 одним из самых быстрых в мире контроллеров для NVMe-накопителей PCIe 4.0.