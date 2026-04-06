MSI EdgeXpert получает сертификацию NVIDIA

6 апреля 2026, 17:15

Компания MSI объявляет о том, что ее передовая ИИ-платформа MSI EdgeXpert, получила официальную сертификацию NVIDIA.

Это означает, что аппаратное обеспечение прошло тщательное тестирование инженерами NVIDIA с точки зрения производительности, функциональности, масштабируемости и безопасности. Очень важно, что EdgeXpert теперь становится частью экосистемы NVIDIA AI Enterprise (NVAIE), и тем самым расширяет свои возможности по поддержке генеративного ИИ, ИИ-агентов и локальных ИИ-вычислений на корпоративном уровне.

Сертификация NVIDIA задает стандарт аппаратного обеспечения, которому можно доверять. Платформа EdgeXpert прошла обширные тесты, включая глубокое обучение с помощью TensorFlow и PyTorch, инференс с помощью TensorRT и Triton, а также проверку безопасности на системном уровне. Сертификация гарантирует надежность работы аппаратных компонентов и их соответствие классу, NVIDIA AI Enterprise является одним из важных преимуществ, помогая организациям эффективно переходить от концепций к реальному внедрению ИИ-решений.EdgeXpert работает на базе суперчипа NVIDIA GB10 Grace Blackwell , и поэтому отлично подходит для разработки, инференса и агентных рабочих процессов с использованием ИИ. Сертификация NVIDIA дает пользователям доступ к валидированному программному стеку – экосистеме NVIDIA AI Enterprise. Сюда входят инструменты корпоративного класса библиотеки и фреймворки, которые снижают сложность интеграции и сокращают циклы отладки. Платформа также поддерживает микросервисы NVIDIA NIM и предлагает два варианта релизов (функциональный и полный), что позволяет организациям балансировать между быстрыми инновациями и долгосрочной стабильностью программного обеспечения.Сертифицированная платформа MSI EdgeXpert прекрасно подходит для производственных ИИ-нагрузок, таких как:Генеративный ИИ, корпоративные консультантыИИ-агенты и автоматизация рабочих процессовУмное производство и инференс для машинного зренияМедицинская визуализация и обработка данных о здоровьеПериферийный инференс больших языковых моделей и мультимодальные ИИ-приложения