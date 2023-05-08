Новый мощный ПК MSI PRO DP180

8 мая 2023, 11:45

Компания MSI представляет компьютер PRO DP180. Ориентированный на профессионалов и авторов контента, он обладает сертификацией NVIDIA RTX Studio и таким образом представляет собой мощную платформу, оптимизированную под ресурсоемкие приложения в области обработки мультимедийного контента, искусственного интеллекта, научных исследований.



В аппаратную конфигурацию компьютера PRO DP180 могут входить процессор Intel Core i7-13700 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX. Спроектированный и протестированный специально под рабочие процессы, связанные с креативной обработкой контента, он поддерживает видео в формате 8K, трассировку лучей в режиме реального времени, функции искусственного интеллекта. Использовать его для продуктивной творческой работы можно прямо из коробки – без каких-либо дополнительных улучшений. На компьютер предустановлены драйверы NVIDIA Studio, которые обеспечивают высокую производительность, безупречную стабильность и расширенную функциональность в креативных приложениях, которыми пользуются художники, дизайнеры, 3D-разработчики.

Сертификация NVIDIA Studio служит гарантией того, что компьютер MSI PRO DP180 оптимизирован под задачи, с которыми сталкиваются творческие профессионалы.Креативность рождается из мелочей. Работать быстро, точно и с максимальной концентрацией помогают современные инструменты, примером которых и является компьютер PRO DP180. Он станет незаменимым помощником для художника, автора контента, стримера. Благодаря продуманной системе охлаждения он легко выдержит интенсивные нагрузки, связанные с рендерингом видео, многозадачностью, обработкой контента в высоком разрешении.MSI PRO DP180 – практичный компьютер. Большой объем двухканальной оперативной памяти DDR4 (до 64 гигабайт) в сочетании с достаточным местом для хранения пользовательских файлов делает его идеальным решением для серьезных проектов. Скоростное и стабильное подключение к сети обеспечат проводные (2.5G и 1G Ethernet) и беспроводные (Wi-Fi 6E) контроллеры. В число периферийных интерфейсов входит USB 3.2 Gen2 Type-C, также имеется встроенный кардридер для карт памяти SD и microSD. Для повышения уровня информационной безопасности компьютер оснащается криптопроцессором TPM 2.0, который помогает защитить конфиденциальные данные с помощью шифрования, и физическими замками (кенсингтонским и навесным), предотвращающими кражу устройства.Используя аппаратное ускорение на базе платформы NVIDIA RTX Studio, приложение MSI Center дает возможность оптимизировать и распределить системные ресурсы в соответствии с потребностями конкретного пользователя и ускорить работу часто используемых профессиональных приложений.Еще одно эксклюзивное приложение – Cloud Center – позволяет сохранять резервные копии и пересылать файлы между компьютером и мобильными устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS.PRO DP180 – компьютер мечты для всех профессионалов и авторов контента. Сертификация NVIDIA RTX Studio подтверждает его способность помочь всем пользователям проявить весь их творческий потенциал.