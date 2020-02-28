Компьютер Prestige P100 с сертификацией NVIDIA RTX Studio

28 февраля 2020, 13:15

В компьютере Prestige P100 применяются самые мощные видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX.

Спроектированные специально для профессиональной работы, они поддерживают обработку видео в формате 8K, трассировку лучей в режиме реального времени и технологии искусственного интеллекта. Используя драйвер NVIDIA RTX Studio, данный компьютер обеспечивает еще большую производительность и дополнительную функциональность в профессиональных приложениях, что придется по вкусу всем мастерам креативных профессий, от художников до разработчиков трехмерных игр.



Корпус компьютера Prestige P100, выполненный в жемчужно-белом или карбоново-сером цвете с гранями оттенка «розовое золото», выглядит лаконично и свежо. Такие изделия можно встретить в магазине мебели, выполненной в стиле Mid-Century Modern. Этот стиль, основывающийся на простоте, точном подборе цвета и природных элементах, использовался с 1933 по 1965 гг. в различных областях, от оформления интерьеров до продуктового дизайна и архитектуры. Будучи не просто оборудованием для работы, а частью жизни креативного человека, компьютер Prestige P100 поможет каждому пользователю реализовать свой безграничный творческий потенциал.



Креативность рождается из мелочей, и уже каждой деталью своего облика компьютер Prestige P100 отражает то уважение, с которым его создатели подошли к разработке устройства, предназначенного для творческих людей. Prestige P100 рожден для подлинного творчества. Он поможет вам реализовывать креативные идеи еще быстрее и точнее. В какой бы области вы его ни использовали, будь то создание мультимедийного контента или стриминг, Prestige P100 легко справится с любыми задачами, от рендеринга видео до многозадачной работы в разрешении 8K. Особо следует отметить эффективную систему охлаждения, которая гарантирует стабильность компьютера под высокими нагрузками.



Благодаря компьютеру Prestige P100 все будет выполняться быстрее, чем когда-либо. Только представьте, что он способен ускорить время рендеринга в 26 раз, и отрисовка пространственного эффекта для файла размером в 3,3 ГБ займет менее 2 минут! Все это стало возможным благодаря аппаратному ускорению на базе платформы NVIDIA RTX Studio и эксклюзивному программному обеспечению Creator Center от MSI, которое позволяет оптимизировать и распределить системные ресурсы в соответствии с потребностями конкретного пользователя и ускорить работу часто используемых профессиональных приложений.



Высокопроизводительные компьютеры оснащаются мощными комплектующими, и модель Prestige P100 не является исключением. В ее аппаратную конфигурацию входит новейший процессор Intel Core i9-9900K и видеокарта NVIDIA RTX 2080 Ti. В системе охлаждения реализована раздельная вентиляция отделений с процессором, видеокартой и блоком питания, причем благодаря использованию воздушного, а не водяного охлаждения конструкторам удалось сделать корпус компьютера более компактным. Благодаря эффективной вентиляции компоненты смогут проявить весь свой потенциал без риска перегрева.



Многие профессионалы отказываются от апгрейда своих рабочих станций ввиду сложности этого процесса. В отличие от обычных моделей, компьютер Prestige P100 позволяет легко обновлять свою конфигурацию. Для доступа к внутренним компонентам достаточно открыть боковые панели, закрепленные винтами, которые можно открутить без использования отвертки.



Тонкий, мощный и изысканно привлекательный – Prestige P100 с сертификацией NVIDIA RTX Studio представляет собой компьютер мечты, который позволит каждому профессионалу творить без ограничений.