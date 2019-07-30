Ноутбуки и рабочие станции NVIDIA RTX Studio

30 июля 2019, 11:15

NVIDIA сегодня объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют 40 миллионам создателей контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственногоинтеллекта и обрабатывать видео ультравысокого разрешения.Новинки от Dell, HP, Lenovo и BOXX увеличивает общее количество моделей RTX Studio до 27, включая 17 объявленных ранее моделей. Эти ноутбуки поддерживают свыше 40 приложений для создания контента и дизайна поддерживающих функционал RTX, позволяя миллионам пользователей применять трассировку лучей и искусственный интеллект в своих проектах. Возможности NVIDIA RTX демонстрируются на этой неделе на выставке SIGGRAPH в широком спектре приложений от различных разработчиков, включая Adobe, Autodesk и Blackmagic Design.NVIDIA также объявила о доступности нового драйвера NVIDIA Studio, который оптимизирует работу популярных CG-приложений, включая OTOY Octane Render, Blender, Autodesk Arnold, Maxon Cinema 4D, Substance Painter от Adobe и Magix VEGAS Pro. В новейшем драйвере добавлена часто запрашиваемая функция – поддержка 30-битного цвета в приложениях OpenGL, таких, как Adobe Photoshop и Premiere, для всех GPU. Теперь дизайнеры могут работать со своими HDR фотографиями и видео с высокой точностью без ступенчатого градиента, характерного для 24-битного цвета.“Ноутбуки и мобильные рабочие станции RTX Studio создают новые возможности для всех, кто работает с контентом, - говорит Джейсон Пол (Jason Paul), директор по программному обеспечению и технологиям в NVIDIA. – Теперь в арсенале представителей CG-индустрии и творческих профессий возможности трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и редактирования видео ультравысокого разрешения. Технологии, которые раньше требовали целой студии, теперь доступны в мобильном форм-факторе”.Среди новых моделей, сертифицированный для инициативы RTX Studio (среди сертифицированных моделей разнообразные конфигурации, начиная от потребительских ноутбуков на базе GPU GeForce RTX 2060 до профессиональных мобильных рабочих станций с графикой Quadro RTX 5000) вошли:Lenovo Legion Y740 Laptop Studio Edition с GPU до GeForce RTX 2080 в 17- и 15-дюймовом форм-факторе, доступность на рынке этой осенью.Мобильные рабочие станции Lenovo ThinkPad P53 и P73 с поддержкой до Quadro RTX 5000 в 17- и 15-дюймовом форм-факторе. ThinkPad P53 уже доступен; ThinkPad P73 выйдет в августе.Мобильные рабочие станции Dell Precision 7540 и Dell Precision 7740, уже на рынке, в конфигурации до Quadro RTX 5000.Мобильные рабочие станции HP ZBook 15 и 17 с Quadro RTX, с 17-дюймовой моделью с графикой до Quadro RTX 5000.Мобильные рабочие станции BOXX GoBOXX SLM доступны с GPU Quadro RTX 3000 в 15-дюймовом корпусе и Quadro RTX 4000/3000 в 17-дюймовом корпусе.