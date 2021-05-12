NVIDIA превращает массовые ноутбуки в игровые центры с GeForce RTX 30

NVIDIA представляет новую волну ноутбуков на базе GeForce RTX от ведущих мировых производителей, открывая возможности трассировки лучей в реальном времени и технологии искусственного интеллекта DLSS десяткам миллионов геймеров и создателей цифрового контента по цене от 799 долларов.
Большая часть платформ основана на новых мобильных графических процессорах GeForce RTX 3050 Ti и 3050, которые открывают возможности архитектуры NVIDIA Ampere с RT- и тензорными ядрами теперь и массовой аудитории, при этом количество моделей ноутбуков серии RTX 30 превышает уже 140.
Новые RTX-ноутбуки, обеспечивающие исключительную производительность в тонком корпусе, работают в два раза быстрее систем предыдущего поколения и обеспечивают плавный игровой процесс на уровне 60 fps в разрешении 1080p в популярных играх, таких, как Minecraft RTX и Call of Duty: Black Ops Cold War.
Владельцы ноутбуков, которые обычно обновляют свой аппаратный парк примерно раз в четыре года, почувствуют значительный прирост производительности с новейшими графическими процессорами для ноутбуков GeForce RTX 3050. Благодаря технологии NVIDIA DLSS, ноутбуки с GPU GeForce RTX 3050 Ti обеспечивают до 2 раз выше производительность по сравнению с решениями на базе предыдущих поколений.
Только графические процессоры GeForce RTX оснащены специализированными тензорными ядрами, на базе которых и работает технология DLSS. Сегодня она доступна в более чем 40 играх уровня AAA и популярных инди-играх, причем недавно эти ряды пополнили такие игры, как Outriders, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, NARAKA: BLADEPOINT и Mortal Shell.
Цифровые художники получат ускорение DLSS в таких приложениях, как D5 Render, SheenCity Mars и NVIDIA Omniverse, что позволит им рендерить свои проекты в реальном времени без длительного ожидания окончания рендеринга сцен с трассировкой лучей.
Любителям соревновательных игр новые ноутбуки GeForce RTX 3050 Ti обеспечат 144+ FPS и задержки менее 25 мс в таких играх, как Overwatch, Rainbow Six Siege и Valorant, благодаря режиму NVIDIA Reflex Low Latency. Семь из десяти лучших соревновательных шутеров поддерживают NVIDIA Reflex, что позволяет геймерам добиться более низких задержек системы и играть по максимуму. NVIDIA Reflex также поддерживается во всей линейке RTX 30 Series.
Все ноутбуки серии RTX 30 включают поддержку приложения NVIDIA Broadcast, которое превращает ноутбуки в домашнюю студию. Приложение получило новые эффекты ИИ, а именно удаление эха комнаты, видеошумов и звуков, исходящих от кошек, собак и насекомых. Эти эффекты, вместе с ранее добавленным виртуальным фоном и функцией Auto Frame, обеспечивают еще больший контроль над качеством звука и видео.
Ноутбуки Studio на базе RTX созданы для цифровых художников и отвечают их требованиям к производительности и надежности. Недавно представленные ноутбуки NVIDIA Studio, оснащенные графическими процессорами серии RTX 30, работают в творческих и профессиональных приложениях до 2 раз быстрее, чем предыдущее поколение. Видеоредакторы могут работать с материалами в формате 8K RAW, использовать ИИ для упрощения рабочих процессов и сокращать время кодирования до 75%. Кроме того, дизайнерам доступно до 16 ГБ графической памяти для одновременной работы с огромными ресурсами или несколькими приложениями.
Новые ноутбуки серии GeForce RTX 30, включая GeForce RTX 3080, 3070 и 3060, доступны с сегодняшнего дня у ведущих мировых производителей, включая Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer.
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