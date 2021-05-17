MSI представила обновленную модель ноутбука GF75 Thin на базе 3050 Ti

17 мая 2021, 9:45

Полюбившаяся тысячам геймеров модель ноутбука MSI GF75 Thin теперь доступна с новыми видеокартами GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков.

Новейший графический процессор с микроархитектурой Ampere GeForce RTX 3050 Ti гарантирует фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта, обеспечивая непревзойденный реализм и качество графики.

Несмотря на значительный прирост производительности за счет GeForce RTX 3050 Ti, игровой ноутбук GF75 Thin остался верен своему элегантному дизайну, реализованному в тонком алюминиевом корпусе ноутбука.Обновленная модель GF75 Thin оснащена 17-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144Гц. В основе игровой системы используется процессор 10-го поколения Intel Core i7-10750H с частотой 2.6 ГГц. Мощная система охлаждения Cooler Boost 5 с 7 тепловыми трубками и независимыми термомодулями для центрального и графического процессоров гарантируют низкую температуру и эффективный отвод тепла. Модель оснащается 8 Гб оперативной памяти DDR4-2666 и M.2 SSD на 512 Гбайт.

GF75 Thin поддерживает беспроводные стандарты связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1. Разнообразие интерфейсов позволяет подключить любую необходимую для работы периферию: один разъем Type-C USB 3.2 gen.1, 3х Type-A USB 3.1 gen.1, сетевой интерфейс RJ45, разъем HDMI, а также комбинированный аудио разъем для наушников и микрофона.

GF75 Thin – идеальный выбор для начинающих геймеров, которым важна мобильность, скорость и комфорт.Ноутбуки доступны с 17 мая в DNS c конфигурациями i5 и i7.