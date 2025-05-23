Новая гарнитура ОКЛИК GAMING HS-L335G

23 мая 2025, 10:45

Бренд ОКЛИК пополнил линейку игровых аксессуаров новой гарнитурой HS-L335G. Модель сочетает современный дизайн с технологичными решениями для комфортного использования.

Гарнитура оснащена динамиками диаметром 40 мм с неодимовыми магнитами (NdFeB), которые обеспечивают качественное звучание в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Такая конструкция позволяет добиться чистого звука с детализированными высокими частотами и мощными басами.Особое внимание уделено эргономике. Адаптивное оголовье с мягкой амбушюрой подстраивается под форму головы пользователя. Дышащие материалы амбушюр предотвращают дискомфорт даже при длительном использовании.Модель оборудована гибким всенаправленным микрофоном с регулируемой ножкой, который обеспечивает четкую передачу голоса. На кабеле расположен удобный регулятор громкости для быстрой настройки звука.Гарнитура предлагает два варианта подключения: через USB-разъем (кабель длиной 1,8 метра) или через раздельные аудиовходы 3,5 мм для микрофона и наушников. Устройство совместимо с операционными системами Windows и Linux.