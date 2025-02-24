Новая офисная гарнитура ОКЛИК HS-L905

24 февраля 2025, 14:15

Бренд ОКЛИК анонсирует выход офисной гарнитуры HS-L905, разработанной с акцентом на комфорт в использовании и качество звука.

Гарнитура оснащена 2.8-метровым кабелем, поддерживающим USB и TRRS, что делает подключение доступным и удобным для использования с различными устройствами. Стереозвук и динамики диаметром 27 мм обеспечивают чистоту звука и полное погружение в работу, а микрофон с шумоподавлением гарантирует четкую передачу голоса даже в шумной обстановке.Регулируемое оголовье и мягкие тканевые амбушюры обеспечивают комфорт при длительном использовании, а складная конструкция, поворотные чашки (180°) и гибкий микрофон (270°) делают гарнитуру удобной для хранения и транспортировки: ее можно легко хранить в офисе или брать с собой в командировки.