Геймерские гарнитуры Оклик HS-L355G, HS-L420G и HS-L575G

23 апреля 2024, 15:15

Оклик представляет три стереогарнитуры для геймеров: проводные наушники HS-L355G и две моде-ли с возможностью подключения по Bluetooth и аудиокабелю – HS-L420G и HS-L575G.

Благодаря лег-кому весу и продуманной конструкции их комфортно носить несколько часов подряд. Новинки уни-версальны: подойдут для игр, общения и прослушивания музыки.

Все три модели обладают высоким качеством звука. Они оснащены большими 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами и работают в широком частотном диапазоне 20 Гц – 20 кГц. Каждая из гарнитур воспроизводит глубокие, насыщенные басы, а также ясные средние и высокие частоты с большим количеством деталей в исходном звуке. HS-L355G и HS-L575G поддерживают ре-жим Стерео 2.0. С ним звучание становится еще более ярким, живым и объемным, что позволит геймерам лучше погрузиться в игровой мир.



Одна из особенностей HS-L355G – впечатляющий футуристичный дизайн и необычная форма чашек. Многоцветная динамическая подсветка поможет создать настроение и получить еще больше удо-вольствия от геймплея. Всенаправленный микрофон с чувствительностью -42 дБ установлен на по-воротной штанге. Ее положение можно отрегулировать. Когда нет необходимости в общении с дру-гими игроками, микрофон достаточно повернуть наверх.



Гарнитура снабжена адаптивным оголовьем и мягкими амбушюрами, модель хорошо сидит на голо-ве и не жмет на уши. Наушники компактно складываются, поэтому их удобно хранить или носить с собой.



Оклик HS-L355G подключается к другим устройствам по длинному 1,8-метровому аудиокабелю. На нем расположен регулятор громкости и кнопка для управления микрофоном. В комплекте идет ка-бель-адаптер с USB-разъемом для включения подсветки.

Новинка пригодится геймерам, которые любят играть на разных платформах. Ее можно подключить по съемному аудиокабелю к ПК и ноутбуку. Bluetooth-режим подходит для сопряжения со смартфо-ном и планшетом. При беспроводном подключении наушники работают до 30 часов с подсветкой и до 8,5 часов – без нее. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 400 мАч.



Все кнопки управления находятся прямо на чашке наушников: питание, регулировка громкости, пе-реключение треков, выбор режима работы, включение и отключение подсветки. Всенаправленный микрофон с чувствительностью -42 дБ поможет четко и ясно передавать голос. Функция шумоподав-ления отсечет все лишние звуки и позволит не отвлекаться от игры. За счет поворотной конструкции легко выбрать удобное положение микрофона либо поднять его наверх.



Адаптивное оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Наушники не пере-жимают голову даже во время длительных игровых сессий. Модель компактно складывается: ее можно брать с собой в дорогу. Красивая и мягкая RGB подсветка придает гарнитуре привлекатель-ный и стильный вид.



Модель HS-L575G также поддерживает два способа подключения: по съемному аудиокабелю и по Bluetooth. В беспроводном режиме устройство способно работать до 10 часов с включенной под-светкой и до 35 часов – без нее. Гарнитура поставляется с литий-ионным аккумулятором на 400 мАч. Для управления громкостью и подсветкой, переключения треков и режимов работы предусмотрены несколько кнопок на чашке наушников.

Положение микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Если микрофон не нужен посто-янно, то его можно отсоединить, а гарнитуру использовать как обычные наушники. Например, для прослушивания любимой музыки или прохождения однопользовательских игр.Новинка практически не ощущается на голове благодаря большим амбушюрам и регулируемому оголовью с дополнительными мягкими вставками. Чашки наушников украшает выразительная RGB подсветка с возможностью отключения.