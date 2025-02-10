Игровая гарнитура ОКЛИК HS-L710G

10 февраля 2025, 14:15

Гарнитура обеспечивает мощный стереозвук благодаря 50-мм динамикам, давая пользователю возможность полностью погрузиться в атмосферу игры.



С HS-L710G звучание будет объемным и реалистичным, что позволит получить максимальное удовольствие от игрового процесса.

Мягкие амбушюры обеспечивают удобство во время длительных игровых сессий, предотвращая давление на уши. Регулируемое оголовье позволяет настроить размер гарнитуры под голову, обеспечивая плотную и надёжную посадку без лишнего напряжения. Благодаря этому наушники не будут сползать или вызывать дискомфорт во время игры.Регулируемый микрофон обеспечивает четкое звучание и позволяет настроить оптимальный уровень звука для общения с другими игроками или стриминга. А если захочется поиграть одному или послушать музыку, достаточно просто повернуть микрофон. Контроллер на кабеле также позволяет легко настраивать громкость и управлять RGB-подсветкой, не отвлекаясь от игры в особенно важные моменты.ОКЛИК HS-L710G совместима с операционными системами Windows и Mac.Гарнитура оснащена плетеным кабелем длиной 2 метра.