F1 2021 получила поддержку трассировки лучей и NVIDIA DLSS

19 июля 2021, 13:15

Серия гоночных игр Codemaster F1 сегодня получила продолжение под названием F1 2021.

В игре улучшены визуальные эффекты с помощью теней и отражений, построенных методом трассировки лучей, а технология NVIDIA DLSS позволила повысить производительность до 65%.

Благодаря приросту производительности до 65%, теперь любому графическому процессору серии GeForce RTX по плечу свыше 60 FPS в 1440P с включенной трассировкой лучей, а GPU GeForce RTX 3070 и выше выдадут более 60 FPS в 4K с максимальными настройками и включенной трассировкой лучей.Благодаря DLSS и трассировке лучей владельцы GeForce RTX получат непревзойденные впечатления в F1 2021, с потрясающими тенями и отражениями с трассировкой лучей, а также невероятно высокой частотой кадров без ущерба для качества изображения благодаря DLSS.DLSS повышает частоту кадров и создает красивые четкие изображения в играх. Это дает игрокам возможность максимально повысить настройки качества и увеличить разрешение на выходе. Только DLSS обеспечивает значительный прирост производительности при сохранении качества изображения, сравнимого с исходным для всех разрешений, даже для 1080p.