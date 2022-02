Более 150 игр теперь поддерживают NVIDIA DLSS

15 февраля 2022, 10:45

NVIDIA DLSS повышает производительность и обеспечивает бескомпромиссное качество изображения в 150+ играх, включая Dying Light 2 Stay Human, Phantasy Star Online 2 New Genesis и Sifu, получивших поддержку технологии в феврале. NVIDIA также выпустила новый драйвер Game Ready для Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen и Total War: Warhammer III. Наконец, геймеров, которые хотят кастомизировать свои ПК, ждет розыгрыш колпачков для клавиш NVIDIA GeForce RTX.

В этом месяце революционная технология DLSS подарит непревзойденные возможности во многих играх, включая:Dying Light 2 Stay Human – DLSS обеспечивает двукратное повышение производительности. Сочетание DLSS и трассировки лучей для глобального освещения, солнечных теней, отражений, фонового затенения и света фонарей обеспечит непревзойденные возможности геймерам GeForce RTX в Dying Light 2 Stay Human.Martha Is Dead выйдет 24 февраля. Технология DLSS обеспечит более реалистичный и захватывающий опыт при плавной частоте кадров. Игра также поддерживает тени и отражения с трассировкой лучей.Phantasy Star Online 2 New Genesis — NVIDIA DLSS повышает производительность до 45% при максимальном разрешении графики и рендеринга, позволяя владельцам GeForce RTX 3060 и выше играть при 60 кадрах в секунду в 4K.SCP: Pandemic выйдет 22 февраля, NVIDIA DLSS обеспечит прирост производительности до 90% в 4K, благодаря чему частота кадров с любым GPU GeForce RTX превысит 100!Shadow Warrior 3 выйдет 1 марта, NVIDIA DLSS еще сильнее ускорит фантастические визуальные эффекты игры.Sifu — NVIDIA DLSS повышает производительность до 45%, позволяя всем пользователям GeForce RTX играть с частотой более 100 кадров в секунду в 4K с максимальными настройками для получения максимального удовольствия!Supraland Six Inches Under — DLSS повышает производительность до 65%, обеспечивая более 60 кадров в секунду в 4K на всех графических процессорах GeForce RTX.Геймеры готовы е выходу Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen и Total War: Warhammer IIINVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready, который обеспечивает оптимизации нулевого дня для Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, GRID Legends и Total War: Warhammer III.Драйверы GeForce Game Ready обеспечивают наилучшие впечатления от любимых игр месяц за месяцем, год за годом. Они отточены разработчиками и тщательно протестированы на тысячах аппаратных конфигураций для максимальной производительности и надежности. Геймеры GeForce могут их легко загрузить и установить через GeForce Experience.