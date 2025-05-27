Китайская компания обменяла 2 самолета на иранскую нефть

27 мая 2025, 8:45

Информагентство ILNA сообщило, что Иран пополнил свой авиапарк двумя самолетами Airbus A330, приобретёнными у китайской компании Hakan Energy в рамках бартерной сделки.

Каждый самолет оценивался менее чем в $30 млн, а общая сумма сделки составила около $116 млн в эквиваленте иранской нефти, по данным источников.По сообщениям, сделка была заключена при администрации президента Раиси. Об этом в апреле сообщил экс-министр дорог и городского развития Базрпаш.Бартерные сделки стали одним из немногих способов обхода международных санкций, ограничивающих поставки самолетов и комплектующих в Иран. Согласно Iran International, особенно это актуально после срыва крупного контракта с Boeing в 2018 г., когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.