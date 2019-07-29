Airbus готовится к существенному обновлению

29 июля 2019, 10:15

Европейский авиастроитель Airbus разрабатывает обновление программного обеспечения (ПО) системы управления самолетами Airbus A321neo, которое должно предотвратить непроизвольное кабрирование – чрезмерное задирание носа воздушного судна при посадке.

Обновление будет готово в III квартале 2020 года. Нештатная ситуация может возникнуть в случае, если самолет с задней центровкой в процессе снижения находится на высоте ниже 100 футов (30,4 м), а экипаж выполняет динамический маневр — например, уход на второй круг. Только при одновременном совпадении этих условий A321neo может начать непроизвольное кабрирование.Эта проблема была выявлена после анализа компьютера системы управления ремоторизованного ВС, отвечающего за работу элеронов и набор высоты. Для предотвращения непроизвольного кабрирования Airbus пересмотрел руководство по летной эксплуатации самолетов A321neo — в документ было добавлено семь эксплуатационных ограничений, касающихся режимов полета с необычной центровкой в хвостовой части фюзеляжа. Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) в рамках директивы известило операторов Airbus A321neo о необходимости внести соответствующие изменения в руководство по летной эксплуатации в течение 30 дней.