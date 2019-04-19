Правительство Германии покупает три новых Airbus A350 за 1,2 миллиарда евро

19 апреля 2019, 12:15

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил приобретение трех новых самолетов Airbus A350 11 апреля 2019 года для обновления правительственного парка. Они должны быть доставлены к 2023 году.

Общая стоимость оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро, что делает его одним из самых дорогих правительственных флотов на планете. Три A350-900 должны быть приобретены у Airbus за 640 миллионов евро. Ремонт салона по стандарту VIP должен стоить 288 миллионов евро, в то время как специальные системы защиты добавят еще 229 миллионов евро к счету. Последнее должно включать в себя интеграцию системы инфракрасных контрмер больших самолетов (LAIRCM) для защиты самолетов от выпущенных в его сторону ракет.Дискуссии о приобретении нового самолета для правительства Германии актуализировались в ноябре 2018 года, когда канцлер Ангела Меркель была вынуждена отказаться от участия в открытии саммита G20 в Буэнос-Айресе. Официальный самолет, который должен был доставить ее в Аргентину, VIP-самолет A340 «Конрад Аденауэр», был вынужден совершить аварийную посадку в Кельне после того, как электронная распределительная коробка вызвала остановку нескольких систем, включая связь. В итоге канцлер отправился коммерческим рейсом из Мадрида в Аргентину. А совсем недавно, 1 марта 2019 года, глава немецкой дипломатии Хейко Маас застрял в Мали из-за отказа Airbus A319, также входящего в состав правительственного флота.