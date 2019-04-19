19 апреля 2019, 12:15

Правительство Германии покупает три новых Airbus A350 за 1,2 миллиарда евро

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил приобретение трех новых самолетов Airbus A350 11 апреля 2019 года для обновления правительственного парка. Они должны быть доставлены к 2023 году.

Общая стоимость оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро, что делает его одним из самых дорогих правительственных флотов на планете. Три A350-900 должны быть приобретены у Airbus за 640 миллионов евро. Ремонт салона по стандарту VIP должен стоить 288 миллионов евро, в то время как специальные системы защиты добавят еще 229 миллионов евро к счету. Последнее должно включать в себя интеграцию системы инфракрасных контрмер больших самолетов (LAIRCM) для защиты самолетов от выпущенных в его сторону ракет.

Дискуссии о приобретении нового самолета для правительства Германии актуализировались в ноябре 2018 года, когда канцлер Ангела Меркель была вынуждена отказаться от участия в открытии саммита G20 в Буэнос-Айресе. Официальный самолет, который должен был доставить ее в Аргентину, VIP-самолет A340 «Конрад Аденауэр», был вынужден совершить аварийную посадку в Кельне после того, как электронная распределительная коробка вызвала остановку нескольких систем, включая связь. В итоге канцлер отправился коммерческим рейсом из Мадрида в Аргентину. А совсем недавно, 1 марта 2019 года, глава немецкой дипломатии Хейко Маас застрял в Мали из-за отказа Airbus A319, также входящего в состав правительственного флота.
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