Finnair получает кредитную поддержку на сумму более 100 млн евро

11 января 2021, 10:45

Компания Finnair, базирующаяся в Хельсинки, искала различные способы выстоять во время глобального экономического спада.

Это было сочетание сокращения расходов, а также поиска как традиционных, так и традиционных способов получения денежных средств. В пятницу авиакомпания объявила, что ей была предоставлена экспортная кредитная поддержка на сумму более 100 миллионов евро (119,3 миллиона долларов), которая поступит от экспортных кредитных агентств Германии, Франции и Великобритании.

Официальная схема гарантирования экспортных кредитов Германии передана консорциуму, состоящему из Euler Hermes Kreditversicherungs-AG и PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC). Эта кредитная поддержка была предложена квалифицированным покупателям самолетов Airbus. В данном случае, отмечает Finnair, кредитная поддержка была предоставлена для самолета Airbus A350-900, который был доставлен Finnair в сентябре 2020 года. Finnair поручила JPMorgan Chase Bank, NA, лондонскому отделению, организовать финансирование.