В России углубляется спад индекса производственной активности

3 декабря 2020, 9:45

Рост индекса глобальной производственной активности J.P.Morgan Global Manufacturing PMI, рассчитываемого IHS Markit на основе опросов менеджеров по закупкам более чем в 40 странах, в ноябре продолжился. Остановить позитивную динамику не смогли ни рекордные темпы распространения пандемии в США и Европе, ни ужесточение ограничительных мер во многих странах мира. В результате значение индекса достигло максимума с начала 2018 года на фоне ускорения роста выпуска, новых заказов, в том числе экспортных. Отмечается оживление в мировой торговле и улучшение ожиданий бизнеса. При этом компонента занятости вышла в зону роста. Однако ценовое давление усиливается вследствие сохраняющихся нарушений в работе производственных цепочек – инфляция закупочных цен ускорилась до максимума за два года.При этом усиливается дивергенция индексов производственной активности по регионам. В лидерах роста – Бразилия, США, Китай. Хорошую динамику демонстрирует большинство азиатских стран. В свою очередь, спад деловой активности (значение индекса ниже 50) отмечается во Франции, Испании, Мексике, России, Японии, Греции. В частности, в России индекс производственной активности третий месяц подряд остается в зоне спада, при этом негативные тенденции усиливаются.

США – рост производственной активности, по данным IHS Markit – ускорение, по данным ISM – некоторое замедление с 2-х летнего максимумаЕврозона – замедление роста, Германия остается «локомотивом» региона, Франция и Испания перешли в зону спадаКитай – ускорение роста, лучше прогнозовРоссия – углубление спада, хуже прогнозов