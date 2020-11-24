Германия пока удерживает еврозону от экономического спада

24 ноября 2020, 9:45

Сегодня был опубликован пакет предварительных данных за ноябрь по деловой активности PMI в. обрабатывающей промышленности и сфере услуг ряда ключевых стран еврозоны.В итоге ноябрьский PMI (индекс менеджеров по закупкам) в обрабатывающей промышленности еврозоны составил 53,6 п., что выше прогноза 53,2 п., но ниже, чем 54,8 п. в ноябре.

Общеевропейский PMI вырос благодаря увеличению деловой активности в Германии: в ноябре PMI в. обрабатывающей промышленности этой страны составил 57,9 п. Это было лучше прогноза (56 п.), но ниже октябрьской цифры 58,2 п. При этом в октябре показатель достиг максимума с марта 2018 года (за 19 месяцев). Напомним, согласно методологии расчета показателя, значение выше 50 п. говорит о росте деловой активности, ниже 50 п. — о снижении.Отметим, что Германия оказалась единственной, где PMI в ноябре рапортовал об увеличении деловой активности в ноябре. Это сигнал к тому, что ограничения, обусловленные борьбой с распространением коронавируса, наносят ущерб экономике Европы.Более заметно об этом сообщает деловая активность в сфере услуг. Во Франции, в Германии, в еврозоне в целом ноябрьский PMI сферы услуг оказался хуже прогнозов и ниже октябрьского показателя. В результате композитный индекс, рассчитываемый с учетом двух показателей PMI (обрабатывающая промышленность и сфера услуг) упал для еврозоны в ноябре ниже 50 пунктов впервые за 5 месяцев и составил 45,1 п., что ниже прогноза 45,6 п.Те ограничительные меры, которые сейчас действуют в Германии, не столь серьезны по сравнению с теми, что были введены во время первой волны. Похоже, промышленность Германии может работать в нормальном режиме, но удар, который на себе ощутила розничная торговля и сфера услуг, тормозит экономический рост. По итогам квартала в Германии может быть стагнация, хотя Бундесбанк ранее указывал на риск отрицательного экономического роста.