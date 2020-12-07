Индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре продолжил снижение

7 декабря 2020, 9:45

По данным IHS Markit, индекс глобальной деловой активности в сфере услуг J.P.Morgan Global Services PMI в ноябре немного снизился по сравнению с октябрем (тогда он достиг максимального значения за 19 месяцев), чему способствовало ускорение спада новых экспортных заказов.

При этом конъюнктура существенно различалась по регионам – деловая активность увеличивалась в США, Китае, Индии, Бразилии и Австралии, но сокращалась в еврозоне, России, Японии и Великобритании. Сдерживающее влияние оказала пандемия коронавируса, ограничительные меры и опасения людей контактных видов услуг.



Сводный индекс деловой активности в мире (JP Morgan Global Composite PMI), включающий промпроизводство и сектор услуг, в ноябре также немного снизился с максимального значения более чем за 2 года (53,1 против 53,3), показатель находится в зоне роста в течение 5 месяцев. При этом индекс активности в производственном секторе достиг максимума почти за 3 года. И в производственном секторе, и в секторе услуг нарастает ценовое давление – темпы роста индексов закупочных и отпускных цен на максимумах октября 2018 года.



Индексы сферы услуг по отдельным странам/регионам:



США – замедление роста деловой активности (ISM Non-Manufacturing) до минимума за полгода, но ускорение по индексу PMI Services.

Еврозона – углубление спада деловой активности, немного лучше прогнозов.

Китай – ускорение роста деловой активности, выше консенсус-прогноза.

Россия – замедление спада деловой активности, выше консенсус-прогноза.





В то же время, индексы ожиданий на будущее во многих странах повысились на фоне обнадеживающих новостей по вакцинам и улучшения ситуации со спросом в будущем году. Показатель бизнес-оптимизма в целом по миру достиг максимума за 6,5 лет. Но в декабре, скорее всего, ситуация еще будет оставаться сложной.