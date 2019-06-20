XPG объявляет о партнерстве с североамериканской командой Esports J.Storm

20 июня 2019, 9:45

ADATA Technology сообщает, что подписано партнерское соглашение с профессиональной североамериканской киберспортивной командой J.Storm, что свидетельствует о начале инициатив масштабной поддержки киберспорта на мировом уровне.

Новое партнерство между XPG и J.Storm будет включать сотрудничество по киберспортивным дисциплинам Dota2 и Fortnite. По условиям сделки J.Storm будет использовать исключительно игровые гарнитуры XPG, твердотельные накопители и память DRAM.J.Storm - профессиональная команда североамериканского киберспорта во главе со звездой NBA Джереми Лин (Jeremy Lin). Благодаря этому партнерству J.Storm будет играть важную роль в разработке и тестировании новейших игровых продуктов XPG. Их отзывы и советы помогут на этапе создания новых продуктовых линеек XPG, для того, чтобы предложить геймерам всех уровней радикальные инновации.«XPG экстремально довольна партнерством с J.Storm, - сказал Алекс Йен (Alex Yin), глава XPG Business Group. - Для нас большая честь сотрудничать с командой J.Storm, вместе мы надеемся достичь серьезных результатов на полях кибер-сражений, вместе с тем существенно повлиять на индустрию киберспорта».«J.Storm в восторге от сотрудничества с XPG. Мы готовы использовать новейшее и качественное снаряжение для повышения результативности наших команд. Мы рвемся в бой! Надеемся, что совместными усилиями можем сделать очень многое в течение ближайших лет», - сказал Чэндлер Дент, директор по бизнесу J.Storm.Партнерство XPG с J.Storm будет основываться на традиционных ценностях бренда, таких как, стремление к совершенству дизайна и слаженной командной работе, а также на желании помочь профессионалам киберспорта достичь новых высот и персональных успехов.